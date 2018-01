Falcão está cada vez mais ansioso Falcão está cada vez mais ansioso. Ele sabe que tem contrato de apenas seis meses e não vê a hora de ter uma chance concreta para mostrar que, se é impossível alcançar o mesmo nível que teve no futsal, pode ser ao menos um jogador competitivo de futebol. Mas o que considera uma chance concreta? "Gostaria de jogar 45 minutos quatro vezes seguida. Assim, é possível fazer uma boa avaliação. Nem vou ser chamado de o melhor de todos se jogar bem e nem serei considerado imprestável se for mal em algum jogo." Até hoje, participou de três partidas, contra Ituano, América e Inter de Limeira. Em nenhuma delas atuou mais do que 15 minutos. "Acho que consegui mostrar que o São Paulo pode apostar em mim." No treino de ontem, Falcão esteve muito discreto. Não tentou dribles, não foi ousado, como no futsal. Ele explica que essa postura é proposital. "Aproveito os treinos para melhorar posicionamento e marcação. Driblar, eu já sei. Quando tiver uma chance, é fácil mostrar isso. Nunca vou esquecer como se dribla." Ele faz questão de dizer que a ansiedade não pode ser confundida com falta de paciência e que o pedido de uma chance real não significa cobrança. "Eu continuo treinando forte para corresponder quando tiver a minha chance. O Leão sabe a hora exata de me testar efetivamente." Já se passou um mês e isso não o deixa apavorado. "São seis meses de contrato e ninguém tomará uma decisão sobre a minha permanência no clube sem que eu seja realmente testado. Fico esperando e sei que vou corresponder."