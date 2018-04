Falcão fecha treino do Inter, que deve contar com a volta de Danilo Fernandes

O trabalho contou com a presença do atacante uruguaio Nico López, apresentado na última quarta-feira como novo reforço do time. Outra novidade foi o retorno do goleiro Danilo Fernandes, recuperado de lesão. É provável que seja relacionado para o jogo deste domingo, às 11 horas, contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Paulo Roberto Falcão deve fazer ao menos outras duas alterações na equipe titular, já que não conta com o zagueiro William e o volante Rodrigo Dourado, na seleção olímpica. Devem entrar Fabinho e Anselmo, respectivamente.

Outra surpresa no treinamento foram as presenças dos ex-jogadores Tinga e Índio. A dupla esteve no estádio Beira-Rio para a coletiva de divulgação do jogo comemorativo dos 10 anos da conquista da Copa Libertadores. Eles entraram no gramado e conversaram com jogadores e comissão técnica.

O jogo comemorativo está marcado para 16 de agosto, no Beira-Rio, e terá os jogadores que participaram da conquista de 2006 e ídolos do time colorado. Além de Tinga e Índio, participaram também da coletiva Michel, Perdigão, Iarley, Alex e Bolívar, além do preparador físico Paulo Paixão.