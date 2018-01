Falcão fica no banco contra a Santista Falcão pode ficar no banco nesta quinta-feira do São Paulo na partida contra a Portuguesa Santista. Ele faz parte dos 19 jogadores selecionados por Leão para a partida e disputa uma vaga no banco com Souza. Os outros reservas serão Roger, Flávio, Fábio Santos, Daniel Rossi, Marco Antonio e Jean. O aproveitamento do melhor jogador de futsal do mundo, título ganho após o Mundial da Tailândia do ano passado, tem sido menor do que o esperado por ele. Participou dos três primeiros jogos - contra Ituano, América e Inter de Limeira - sempre atuando menos de 15 minutos. Depois, ficou no banco e até fora dele. Nem os gritos da torcida animam Leão. "Outro dia, a torcida viu o Fábio Santos se aquecendo e gritou o nome do Falcão. Confundiram um com o outro. Gritam por gritar", diz o treinador. Desfibrilador - O São Paulo receberá, em regime de permuta, 16 desfibriladores semi-automáticos da Philips Medical Systems. O preço unitário é de R$ 15 mil e será pago com placas publicitárias no Morumbi pelo período de dois anos. Dez desfibriladores ficarão no Morumbi a partir do jogo de domingo contra o Corinthians, cinco na área social do clube e um no Centro de Treinamento de Cotia, com as categorias de base.