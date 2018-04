Falcao Garcia marca de pênalti e Colômbia vence o Kuwait em amistoso

O craque já havia deixado duas vezes a marca dele no outro jogo da Colômbia no Oriente Médio, quinta, quando os sul-americanos fizeram 6 a 0 na frágil seleção do Bahrein. Desde a eliminação para o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, a Colômbia só ganhou, passando por El Salvador, Canadá, EUA, Eslovênia, Bahrein e Kuwait. No período, só levou dois gols - também nos norte-americanos conseguiram furar a defesa.

Nesta segunda-feira, Abel Aguilar abriu o placar para a Colômbia, aos 22 minutos do primeiro tempo, e nos acréscimos Musaed Al Enazi deixou tudo igual. Os sul-americanos voltaram à frente com Cardona, aos 23 da segunda etapa, e completaram o placar com o gol de pênalti de Falcao.

OUTROS JOGOS - Também nesta segunda-feira, o Catar recebeu um time misto da Eslovênia e ganhou por 1 a 0, fechando bem a primeira data Fifa o ano - vencera a Argélia na quinta. Os argelinos, aliás, se recuperaram passando por Omã por 4 a 1, nesta segunda. Ainda na Ásia, a Arábia Saudita ganhou da Jordânia por 2 a 1 e Camarões virou para vencer a Tailândia por 3 a 2.