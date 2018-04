Falcao García marca dois e Colômbia goleia Bahrein por 6 a 0

Se vive péssima fase no Manchester United, o atacante Falcao García mostrou nesta quinta-feira um pouco do futebol de seus melhores dias com a camisa da Colômbia. Ele marcou duas vezes e ajudou sua seleção a golear o Bahrein por 6 a 0, em amistoso realizado na cidade de Riffa, no país asiático.

Reserva no Manchester United e sem conseguir uma sequência de bons jogos desde que chegou no início da última temporada, Falcao vive o pior momento de sua carreira. Até o técnico da Colômbia, José Pékerman, chegou a admitir que a fase do atacante é um "problema" para a seleção.

E quem começou bem a partida desta quinta foi outro atacante, Carlos Bacca, que abriu o placar aos 15 minutos. Mas aos 32, Falcao recebeu pela esquerda e bateu com estilo, cruzado, para fazer o segundo. Ele mesmo ampliaria somente quatro minutos depois, quando foi lançado e tocou na saída do goleiro.

No segundo tempo, aos 14, Adrián Ramos marcou o quarto após belo passe de Guarín. Johan Mojica, com muita facilidade, sem goleiro, fez o quinto aos 33. Para encerrar, já aos 37, Andrés Rentería aproveitou cruzamento da esquerda, dominou e fuzilou o goleiro, marcando o sexto.

OUTROS RESULTADOS

Nos outros amistosos já encerrados nesta quinta-feira de data Fifa, destaque para a vitória da Costa do Marfim por 2 a 0 diante de Angola. Ousmane Vieira Diarrassouba marcou o primeiro aos 22 minutos do primeiro tempo. Já nos acréscimos da etapa final, Salomon Kalou, ex-Chelsea, selou o triunfo.

Também por 2 a 0, o Egito derrotou a Guiné Equatorial, com gols de Bassin Morsi e Mahmoud Hassan, mesmo placar da vitória da Tailândia sobre Cingapura. Omã emplacou um 6 a 0 diante da Malásia. Já o Catar bateu a Argélia por 1 a 0, assim como a Síria diante da Jordânia.