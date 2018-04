Falcao Garcia nega estar de saída do Atlético de Madrid

"Não sei nada sobre isso. Nestas últimas semanas, só tenho me concentrado no Atlético", desconversou o atacante, que já foi ligado a eventuais transferências para diversos clubes, incluindo o Real Madrid, adversário desta sexta, na final da Copa do Rei. Rumores apontam que o Monaco teriam adquirido os direitos do atacante por 60 milhões de euros.

"Se tudo o que a imprensa diz fosse verdade, eu já teria assinado contrato com metade dos clubes da Europa. Eles já disseram que eu fechei com o Manchester United, com o Chelsea e o Real Madrid", enumerou o jogador, em tom crítico. "Não sei mais o que pensar. A única coisa que é verdade é o meu atual contrato com o Atlético de Madrid."

Sobre a decisão, Garcia minimizou o favoritismo do Real Madrid, que não perde do Atlético há 14 anos. "A maioria das pessoas apontam o Real como favorito por causa do seu orçamento e dos jogadores que tem. Mas isso não me incomoda. Vamos nos manter confiantes em nós mesmos", afirmou.