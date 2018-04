Falcão: indenização de U$ 1,2 mi O ex-jogador Paulo Roberto Falcão foi condenado nesta terça-feira a pagar uma indenização de U$ 1,2 milhão, ao final de uma ação judicial para reconhecimento de paternidade que corria na justiça italiana já há 20 anos. Falcao foi reconhecido como pai do garoto Giuseppe Frontoni, fruto de uma relação com Maria Flavia Frontoni. A Corte de apelações de Roma transmitiu a decisão ao Tribunal de Justiça do Rio em virtude de um acordo internacionacional firmado pelos dois países, para que Falcão seja obrigado a pagar o valor determinado pela justiça.