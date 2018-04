Falcao marca, Atlético Madrid vence e fica perto de vaga

O resultado obtido no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán deixou o time madrilenho com 68 pontos, na terceira posição da competição nacional, e a três do vice-líder Real Madrid. Já o Sevilla estacionou nos 42 pontos, na 11.ª posição.

O Atlético agora tem 15 pontos de vantagem sobre o Valencia, quinto colocado, a seis rodadas do fim deste Espanhol. Desta forma, a confirmação da vaga na próxima fase parece apenas questão de tempo.

O colombiano Falcao balançou as redes neste domingo aos 31 minutos do segundo tempo, depois de receber passe de Adrian, e agora contabiliza 26 gols no Espanhol.

Outros três jogos foram disputados neste domingo na competição nacional. Em um deles, o Espanyol derrotou o Getafe por 2 a 0, fora de casa, e chegou ao décimo lugar, com 43 pontos, apenas um atrás do próprio Getafe, o nono colocado.

Os outros dois confrontos do dia terminaram empatados. Em casa, o Osasuna ficou no 0 a 0 com Real Sociedad, que com o resultado chegou aos 55 pontos na quarta posição. Já Deportivo La Coruña e Athletic Bilbao empataram por 1 a 1.