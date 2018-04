Falcao marca, mas Fenerbahçe bate Monaco na fase preliminar da Liga dos Campeões

O Fenerbahçe largou com ligeira vantagem na briga por uma vaga nos playoffs da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Pela terceira fase preliminar do torneio, o time turco fez o principal jogo do dia diante do Monaco e aproveitou o fato de jogar em casa para vencer por 2 a 1.

Em busca do reencontro com seu melhor futebol após péssimas passagens por Manchester United e Chelsea, o colombiano Falcao García deixou sua marca, mas o destaque da partida foi o artilheiro do Fenerbahçe. O nigeriano Emmanuel Emenike marcou duas vezes e garantiu o triunfo aos donos da casa.

Apesar da derrota, a situação do Monaco não é das piores. A equipe precisa apenas de uma vitória simples no jogo de volta, terça-feira que vem, em casa, para avançar à última fase eliminatória antes do estágio de grupos do torneio. Ao Fenerbahçe, basta um empate ou uma derrota por um gol desde que o placar seja superior a 2 a 1.

Outro clube tradicional que entrou em campo nesta quarta e encaminhou a vaga foi o Celtic. A equipe escocesa viajou ao Casaquistão para encarar o Astana e arrancou um bom empate por 1 a 1. Griffiths marcou no fim o gol que permitirá ao clube alviverde se classificar mesmo que fique no 0 a 0 na volta, em casa.

Já na Grécia, o Olympiacos enfrentou mais dificuldade e não passou de um empate por 0 a 0 diante do Hapoel Beer Sheva, de Israel, deixando o confronto aberto para a partida de volta na terça-feira que vem.

Nas outras partidas desta quarta-feira pela fase preliminar da Liga dos Campeões, o Rosenborg, da Noruega, recebeu o APOEL Nicosia, do Chipre, e venceu por 2 a 1. Fora de casa, o polonês Légia Varsóvia bateu o Trencin, da Eslováquia, por 1 a 0, enquanto Astra Giurgiu, da Romênia, e Copenhague, da Dinamarca, ficaram no 1 a 1.