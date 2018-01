Falcão muda posição por vaga no time A três meses do fim do seu contrato, Falcão vai mudar de posição para tentar um espaço no time do São Paulo. O melhor jogador de futsal do mundo sairá do meio-de-campo e irá para o ataque. "Ele me procurou e disse que achava que como meia de ligação não iria prosperar", disse o técnico Emerson Leão. Quando foi contratado pelo São Paulo, em janeiro, Falcão ficou em dúvida se optaria pelo meio ou pelo ataque. Acabou preferindo a primeira opção, mas parece que essa não foi a melhor escolha. "Quando ele joga em espaço reduzido, consegue mais destaque", comentou Leão. O treinador afirmou que foi procurado por Falcão e lhe deu alguns conselhos. Agora, o jogador deve ser aproveitado como atacante, mais aberto, entrando pela diagonal. Desde o início do ano, Falcão participou de cinco partidas. Em quatro, não ficou mais que 20 minutos em campo. Sua primeira chance como titular foi no jogo-treino de quinta-feira, em que o São Paulo derrotou o Nacional por 4 a 3. Falcão deu o passe para o segundo gol são-paulino, marcado por Souza. Ainda distribuiu alguns bons passes, tentou poucos dribles e finalizou uma vez. O jogador ficou em campo por 70 minutos, mas só rendeu nos 35 primeiros e classificou sua atuação como nota seis. "Enquanto ele teve pernas, foi bem", afirmou Leão. A falta de adaptação física foi uns dos motivos pelos quais o jogador não continuou no Palmeiras e na Portuguesa, nas suas primeiras tentativas de migrar para o futebol de campo. O contrato de Falcão com o São Paulo acaba em junho e o jogador não esconde seu desejo em continuar no clube. A diretoria ainda não fala em renovação e Leão se recusa a comentar o assunto. "Eu não costumo ser prematuro e antecipar as coisas. Para mim, a rotina segue normalmente."