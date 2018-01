Falcão quer patrocínio para o São Paulo O jogador Falcão vai tentar trazer seu patrocínio dos Correios para o São Paulo. O atleta volta a encarnar sua vida nas quadras do futebol de salão em comercial que vai ao ar nesta semana. Os Correios são patrocinadores da modalidade. Por isso Falcão não sabe se eles vão querer renovar o contrato que acaba em fevereiro. "O acordo com os Correios sempre foi firmado em prazos de seis meses, com renovação por mais seis. Mas agora que estou no futebol de campo não sei se a empresa vai renovar o contrato comigo", explica o atleta. Falcão negocia ainda patrocínio com uma marca esportiva, pois seu vínculo com a Nike terminou em dezembro. "Tenho propostas mais vantajosas da Topper e Penalty, mas ainda não desisti da Nike."