Falcão se apresenta nesta 4ª feira A diretoria do Malwee/Jaraguá do Sul confirmou na tarde desta segunda-feira que o ala Falcão vai mesmo deixar o São Paulo e voltar às quadras de futebol de salão. Depois de cinco meses no clube paulista, o jogador não foi aproveitado pelo técnico Emerson Leão e achou melhor retornar ao futsal, esporte no qual foi eleito o melhor do mundo pela Fifa no ano passado. A apresentação do craque à torcida será nesta quarta-feira, às 20h, antes da partida do time catarinense pela Liga Futsal 2005 contra Chapecó. A confirmação da apresentação foi feita nesta segunda-feira pelo diretor de futebol da Associação dos Amigos do Esporte Amador de Jaraguá do Sul, Cacá Pavanello. ?Ele se apresenta na quarta e joga no sábado, em Jaraguá do Sul, contra o Joinville?, confirmou o dirigente. O retorno de Falcão ao Malwee/Jaraguá do Sul já vinha sendo estudado há algum tempo, mas as conversas vinham sendo mantidas em sigilo. ?Queríamos que tudo acontecesse da forma mais natural possível?, afirmou. O ala retorna num momento de recuperação do time no campeonato nacional. Com três jogos e apenas uma vitória, o time jaraguaense quer iniciar sua recuperação para tentar alcançar os primeiros colocados ainda nesta primeira fase. ?Quem não gostaria de contar com um reforço como este? Apesar de coletivamente nossa equipe estar muito acertada, talento e qualidade nunca serão dispensados num grupo que pretende ser o melhor em todos os torneios que participa?, disse o treinador Fernando Ferreti.