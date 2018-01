Falcão treina bem e espera jogar sábado Um passe perfeito para o gol de cabeça de Souza. Outros bons passes, um chute a gol e poucas tentativas de drible. Falcão foi um dos destaques do jogo-treino contra o Nacional, vencido pelo São Paulo por 4 a 3, na manhã desta quinta-feira, no CT do clube. "Acho que mereço nota seis. Quando a bola chegou, eu soube o que fazer com ela, lutei bastante, mas senti o calor", admitiu Falcão, que espera ser escalado como titular para o jogo contra a Ponte, sábado, no Morumbi. "Estou aguardando essa chance com muita ansiedade. Quero renovar meu contrato que termina em junho e preciso mostrar que tenho qualidades." Os outros gols do São Paulo no jogo-treino foram de Vélber (dois) e Grafite, que atuou apenas no segundo tempo. Para o Nacional marcaram Terrão (dois) e Nílson, ex-atacante de Palmeiras e Corinthians, que está com 41 anos. João Paulo de Jesus Lopes, diretor de planejamento do São Paulo, garantiu nesta quinta-feira que o clube não tem interesse em contratar Denílson, do Betis - na Espanha surgiu a notícia de que ele teria telefonado mostrando interesse em voltar ao Morumbi. "Ele não ligou e não estamos interessados na sua volta", revelou o dirigente.