'Não poderíamos perder pontos em casa', diz Alecsandro

Os jogadores do Palmeiras foram unânimes na hora de identificar os problemas que levaram equipe à eliminação na fase de grupos da Copa Libertadores, algo que não acontecia desde 1979: a derrota para o Nacional, em casa, por 2 a 1. "Já disputei algumas Libertadores e falei para todo mundo que não poderíamos perder pontos em casa. Fora de casa fomos até bem", disse o atacante Alecsandro.

Destaque do jogo contra o River Plate, do Uruguai, nesta quinta-feira, com dois gols e eleito o melhor em campo, o meia Allione admitiu um sentimento ruim, apesar do placar de 4 a 0. "Fica um sabor amargo de ganhar e não conseguir a vaga", afirmou o argentino.

O elenco tenta se recuperar para a partida contra o São Bernardo, nesta segunda-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. "Temos outra final e temos que ter a concentração 100% nesse jogo para caminhar a uma final para tentar ganhar o Paulista", completou Allione.