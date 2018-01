Falência atinge o 6º clube argentino O Ferro Carril Oeste - um dos mais tradicionais clubes de futebol da Argentina - teve a falência decretada pela Justiça em razão de uma dívida de aproximadamente 27 milhões de pesos (cerca de US$ 7,7 milhões). Campeão da Liga Argentina da 1ª Divisão nos anos de 82 e 84, o Ferro Carril Oeste se transformou assim no sexto clube argentino a falir nos últimos anos. A falência foi declarada na segunda-feira por um juiz do foro comercial de Buenos Aires, após petição de um credor, que reclamava o pagamento de uma dívida de apenas 53.520 pesos (U$ 15,3 mil). A administração do clube passará agora para as mãos de uma comissão indicada pela Justiça, que tem prazo de três anos para sanear as contas do clube. A ameaça de falência ronda outros 17 clubes argentinos, entre eles, quatro da primeira divisão - San Lorenzo de Almagro, Newell´s Old Boys, Huracán e o Banfield. Atualmente uma sociedade anônima controla o Racing Club de Avellaneda - que teve a falência decretada em 99. Reestruturado por uma comissão autodenominada ?Blanquiceleste?, numa referência às cores do clube, o Racing conquistou o título do Torneio Clausura em 2001.