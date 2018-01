Falência da ISL pode prejudicar Copa A Fifa reúne nesta quarta-feira, em Zurique, seu Comitê de Emergência para avaliar as conseqüências da falência do grupo de marketing esportivo mais importante do mundo, o ISMM (International Sports Media e Marketing), que tem o ISL (International Sports Leisure) como seu braço comercial. A empresa era a principal parceira da Fifa na promoção da Copa de 2002 e o temor é de que a falência atrapalhe a competição. Os dirigentes da Fifa garantem que o Mundial não corre o menor risco, mas o clima é tenso. Inclusive porque, segundo o jornal alemão Berlinger Zeitung, as dificuldades do ISMM obrigaram a Fifa a pedir um empréstimo bancário de US$ 178,4 milhões, a fim de cumprir alguns compromissos. Além da promoção da Copa, o que está em jogo com a falência do grupo é a própria transmissão e financiamento do torneio. Isso porque o ISL detém os direitos de transmissão do Mundial para fora da Europa. Dentro do continente europeu, o ISL divide em partes iguais como grupo alemão Kirch os direitos de transmissão. Os dois grupos compraram os direitos por US$ 771,4 milhões e cada um comprometeu-se a pagar 50% desse valor. A Fifa ainda tem a receber a maior parte do dinheiro: são US$ 231,6 milhões em 15 de outubro; US$ 347 milhões em 15 e janeiro de 2002; e US$ 77,5 milhões 20 dias antes do início da Copa. Além disso, pelos direitos de marketing do Mundial, o ISL deveria pagar US$ 201,8 milhões. Estarão presentes à reunião, além do presidente da Fifa, Joseph Blatter, e os presidentes de cada confederação regional, como Nicolás Leoz, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, e Lennart Johasson, presidente da Uefa. A falência da ISMM foi decretada por um tribunal suíço, mas a empresa deverá apresentar um recurso à Corte de Apelação de Zoug, também na Suíça. O caso promete repercutir no Brasil. Grêmio e Flamengo têm contratos com o ISL, mas o futuro desses acordos está indefinido.