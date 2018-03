Falência ronda futebol espanhol O badalado futebol da Espanha está à beira da falência. A denúncia, alarmista, foi apresentada nesta quarta-feira em destaque pelo Sport. O diário esportivo afirma que a ?Liga das estrelas? enfrenta dificuldades financeiras cada vez maiores e que se esboça movimento de protesto. Já El País, o mais importante jornal ibérico, garante que os clubes não têm como se agüentar com déficit que gira em torno de US$ 1,8 bilhão. A situação financeira precária se tornou pública por meio de carta que a Liga de Futebol Profissional, que representa as equipes do país, entregou a Mariano Rajoy, vice-primeiro-ministro espanhol. No documento, os clubes pedem redução de impostos. Além disso, pleiteiam mais verbas da Loteria Esportiva e mais dinheiro da televisão. Italianos, ingleses e franceses engordam seu orçamento, em média, com US$ 700 milhões pela cessão dos direitos de transmissão dos jogos. Já os espanhóis, deveriam contentar-se com US$ 247 milhões. Os clubes estudam até cobrar de rádios e jornais para divulgar suas atividades e partidas. Chile ? O Colo-Colo, time mais tradicional do futebol chileno, é comandado desde esta terça-feira por uma Junta Administrativa. A alteração faz parte do processo de recuperação do time, que esteve a ponto de fechar por dívidas.