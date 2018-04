Falha contra o Sport tira sono do palmeirense Gustavo

Cometer um erro grosseiro é motivo de constrangimento para qualquer jogador. Mas quando você falha com a camisa do seu time do coração, a dor é muito maior. "Dói três vezes mais", diz Gustavo, zagueiro do Palmeiras. Ele contou que passou três noites sem dormir direito depois de falhar feio na derrota por 3 a 1 para o Sport, domingo, no Recife. Veja também: Caio Jr aposta na volta de Edmundo para acertar o Palmeiras Na tentativa de recuar a bola para Diego Cavalieri, em duas cabeçadas seguidas, deu o gol de bandeja para Carlinhos Bala. "Não consegui nem jantar", recorda. Gustavo afirma que o lance fica passando em sua cabeça como um filme, várias vezes ao dia. "Não consigo esquecer. Todo ser humano falha, mas eu nunca tinha errado assim em toda minha carreira". Palmeirense assumido, Gustavo sofre. "O time do meu coração perdeu por minha causa. Isso é muito triste." O desespero aumenta quando olha para a tábua de classificação - hoje, o Palmeiras está fora da zona da Libertadores por ter um gol de saldo a menos que o Flamengo (4 a 3), quarto colocado. A falha pode até custar a classificação para a competição sul-americana. "É por isso que tenho treinado dobrado esta semana", diz Gustavo. "Quero chegar 200% no jogo com o Fluminense, quarta-feira." O zagueiro não perdeu o lugar no time por causa da falha. Ele continua como titular absoluto. "É um dos jogadores mais regulares do elenco", elogia Caio Júnior, que já havia trabalhado com Gustavo no Paraná Clube, ano passado, e recomendou sua contratação ao Palmeiras.