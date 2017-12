Falha de Kahn dá empate para o Real Enfrentar jogadores brasileiros está virando um tormento para o goleiro alemão Oliver Kahn. Hoje, o Bayern de Munique ganhava do Real Madrid por 1 a 0, gol de cabeça de Makaay e pressionava muito o adversário. Queria abrir vantagem no confronto de ida das oitavas-de-final da Copa dos Campeões. Porém, em um dos poucos ataques do time espanhol, falta na intermediária. Roberto Carlos bateu forte e o goleiro ?engoliu um frango?, deixando a bola passar por baixo de seu corpo. Na comemoração, o lateral brasileiro ironizou o rival, imitando um frango. Apesar de nunca ter vencido o Bayern em Munique, o Real Madrid, com o 1 a 1, tem boa vantagem no duelo de volta, dia 10 de março. Pode empatar sem gols. Nos outros jogos de hoje, o Arsenal bateu o Celta, em Vigo, por 3 a 2, o Lokomotiv fez 2 a 1 no Mônaco, em Moscou, e Sparta e Milan ficaram no 0 a 0, em Praga. O duelo mais interessante de amanhã envolve o Deportivo La Coruña contra a Juventus. A partida será na Espanha e o time da casa tenta acabar com a série de maus resultados na fase mata-mata da competição - jamais conseguiu passar por uma eliminatória. Em sua primeira participação na Copa dos Campeões caiu nas quartas-de-final, diante do Leeds United, e, um ano depois, foi superado pelo Manchester United, nas oitavas-de-final. Ano passado, com gol de Del Piero no último minuto, amargou nova eliminação. Desta vez para a Juventus, na primeira fase. Este será o sétimo duelo contra a Juventus pela Copa dos Campeões e o retrospecto no Estádio Riazor é razoável: uma vitória e dois empates. "Minha equipe caiu duas vezes nas eliminatórias, mas me agarrei no refrão que diz que na terceira vez seremos os vencedores", disse o técnico Javier Irureta. A novidade é a volta de Naybet. A Juventus contará com os gols de Trezeguet, que vinha desfalcando o time. Outros jogos: Stuttgart x Chelsea; Porto x Manchester e Real Sociedad x Lyon.