Falha no clássico deixa Dida em situação complicada no Milan

O goleiro Dida voltou a ser contestado no Milan. No clássico de domingo, contra a Inter, o brasileiro falhou feio no segundo gol adversário e, com a derrota por 2 a 1, seu time praticamente deu adeus ao título italiano - está na 12.ª colocação, com apenas 18 pontos, 25 a menos do que a líder Inter. A carreira de Dida tem sido, ultimamente, vivida de altos e baixos. Em um jogo, faz boas defesas, mas em outro, comete falhas que causam o tropeço da equipe. O brasileiro não é o goleiro de confiança de muitos torcedores do Milan. Dirigentes do clube, aliás, já cogitam contratar um substituto: estão de olho em Artur Boruc, do Celtic. Dida já deve estar acostumado com as críticas e as pressões que sofre. Em 2006, chegou a ser barrado do gol do Milan por causa de inúmeras falhas. Passou por uma má fase, que, entretanto, não abalou sua condição de titular absoluto na seleção brasileira: fez parte da péssima campanha na Copa da Alemanha. Com a folga de fim de ano, Dida voltou nesta segunda-feira ao Brasil. Desembarcou calado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, evitando entrevistas. Situação oposta Ao contrário do contestado goleiro do Milan, Júlio César não fugiu das câmeras. Não é para menos. O número 1 da Inter tem se destacado no time italiano e também com a camisa da seleção brasileira. "Joguei na seleção brasileira e fui bem na Inter. Foi um ano bom", comemorou Júlio César, que mostrou muito bom humor na volta ao Brasil para as festas de fim de ano. "Só não foi tão bom quanto o do Kaká." Apesar da descontração, Júlio César imitou Dida ao não comentar sobre o clássico de domingo, que parou a Itália. "Se ele não falou, eu também não vou falar", disse o goleiro da Inter. Podia ter falado, já que tem bons motivos para isso. Assim como na temporada passada, a Inter tem feito uma campanha de dar inveja e é a favorita ao título italiano. Ainda não perdeu na competição (são 17 jogos) e, de quebra, tem o melhor ataque (37 gols) e a defesa menos vazada (9). Números que fazem Júlio César dar risadas à toa e dão ao goleiro o astral certo para comemorar as festas de fim de ano. Já o Natal de Dida não vai ser tão feliz assim.