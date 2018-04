Falhas da defesa preocupam Nelsinho Baptista no Corinthians

A defesa corintiana, formada por três zagueiros, é a oitava melhor do Campeonato Brasileiro. Sofreu 47 gols. Nos últimos dois jogos, porém, em que o time se agarrava até na fé para se safar da zona de rebaixamento, o setor formado por Betão, Zelão e Fábio Ferreira tem dormido no ponto e tirado o sono do técnico Nelsinho Baptista. Veja também: Presidente do Corinthians pretende manter Nelsinho Baptista Após o fiasco defensivo diante do Flamengo, no Maracanã, e na partida contra Atlético-PR, no Pacaembu, o técnico corintiano disse que fará uma ‘reciclagem’ com os três defensores. Quer acordá-los para a reta final do Brasileirão, em que o Corinthians luta para não cair para a segunda divisão. Nelsinho, que prepara uma verdadeira tática de guerra para o jogo com o Goiás, domingo, em Goiânia, fala grosso e não se preocupa nem em expor os erros dos jogadores. "Nossa defesa vinha se comportando bem, mas nesses dois jogos houve falhas de atenção", afirmou o treinador, que espera corrigir o posicionamento do trio para a ‘decisão’ no Estádio Serra Dourada. Adepto do videotape, Nelsinho promete pôr a casa em ordem. "Não conversei com eles ainda porque estamos fazendo a edição do jogo (contra o Atlético-PR). Prefiro mostrar a imagem para corrigir o erro. Vamos conversar", garantiu o treinador. O Corinthians, vazado 47 vezes ao longo do campeonato, sofreu cinco gols nos últimos três jogos. Na partida diante o Flamengo, por exemplo, Nelsinho deixou o gramado enfurecido com seus defensores. "Perdemos por falhas individuais", esbravejou o técnico, ainda no vestiário do Maracanã. Na ocasião, os mais criticados foram o zagueiro Zelão, que não cortou uma jogada dentro da área, e o lateral-direito Iran, que perdeu a bola no meio-de-campo para o meia Roger e ainda levou uma bronca do goleiro Felipe. Os dois lances originaram os gols flamenguistas na vitória por 2 a 1. Diante do Atlético-PR, o problema foi o jogo aéreo. O goleiro Felipe viu os atleticanos, livres, cabecearem contra seu gol no empate por 2 a 2. Segundo Nelsinho, só a desatenção explica levar dois gols dessa maneira. Mas ele disse que ainda confia em seus zagueiros. "Comigo eles ainda têm crédito", avisou o técnico. A pedido do treinador, o Corinthians alterou sua rotina para o jogo com o Goiás, que pode selar o destino do clube na Série A. O time viaja na sexta-feira e treina em Goiânia. "Queremos tranqüilidade", explicou o treinador, que considera o empate um bom negócio para os corintianos.