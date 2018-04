Falhas individuais e baixo rendimento põem jogadores em xeque no São Paulo

As cobranças sobre alguns jogadores do São Paulo vão aumentar por conta de recentes falhas individuais e rendimento abaixo do esperado. Os principais alvos da torcida e que vêm deixando a comissão técnica em estado de alerta são o goleiro Sidão, o zagueiro Rodrigo Caio e os atacantes Marcos Guilherme e Cueva.

O elenco se reapresenta nesta quarta-feira no CT da Barra Funda para iniciar a preparação para o jogo contra a Ponte Preta, no dia 9 de setembro. Rodrigo Caio e Cueva não participarão das atividades por estarem defendendo suas seleções nacionais nas Eliminatórias da Copa.

O peruano é o jogador que mais vendo sendo cobrado por conta de seu rendimento abaixo do que já apresentou no São Paulo. No último domingo, falhou na lateral do campo no lance que culminou no primeiro gol do Palmeiras. No setor ofensivo, está deixando a desejar. Dorival já deu o recado: "Ele tem de voltar a ter a mesma condição que já apresentou no São Paulo".

Marcos Guilherme, que caiu nas graças da torcida depois de marcar dois gols na virada sobre o Botafogo (4 a 3) em sua estreia com a camisa tricolor, também falhou na derrota para o Palmeiras - apesar de marcar um gol no primeiro tempo.

Quando o jogo estava empatado em 2 a 2, o atacante teve a oportunidade de colocar o São Paulo na frente, num ataque onde estavam três são-paulinos contra dois palmeirenses. Porém, não passou a bola na entrada da área e foi desarmado. Para piorar, o Palmeiras conseguiu conduzir um contra-ataque e fez o terceiro gol.

Outro jogador que vem trazendo pouca segurança para o torcedor é o goleiro Sidão. No clássico, por muito pouco a bola não entrou no gol são-paulino depois de uma furada de Sidão com os pés. As saídas vem preocupando Dorival, que deve manter o goleiro como titular, apesar das falhas. "Ele errou dois lances com os pés, mas em compensação fez uma defesa que nos manteve vivos na partida até o momento do terceiro gol", defendeu o treinador, depois do jogo contra o Palmeiras.

Rodrigo Caio também preocupa. O jogador, que está no radar de times europeus e é visto como a "bola da vez" para uma possível saída do time tricolor, acumula uma sequência recente de falhas. Contra o Palmeiras, teve chances claras de fazer um gol após um cruzamento, e falhou na marcação no quarto gol do Palmeiras.

Durante o jogo contra o Cruzeiro, há três rodadas, chegou a se desculpar com o time por conta da falha que resultou no primeiro gol da equipe mineira. "Na nossa situação, se não dá pra sair jogando, chuta pra lateral. Assumo o erro", disse o jogador.