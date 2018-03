Falsidade: Luxemburgo será julgado O técnico do Corinthians, Wanderley Luxemburgo, será processado por crime de falsidade ideológica e uso de documentos falsos pela Justiça Federal. O juiz da 8ª Vara Criminal, Marcelo Ferreira Souza Granado, acatou a denúncia da procuradora Neide Cardoso de Oliveira, do Ministério Público. Se considerado culpado, o treinador pode ser condenado à pena máxima de cinco anos de detenção, sem direito a fiança. No processo a que já responde por sonegação fiscal pode pegar pena igual. A acusação contra Luxemburgo é de que nasceu no dia 10 de maio de 1952 e não em 10 de maio de 1955, como consta de sua cédula de identidade e passaporte. Por causa da adulteração, o técnico foi denunciado com base nos artigos 299 (falsidade ideológica) e 304 (uso de documento falso) do Código Penal, na forma do artigo 71, que determina o cumprimento de somente uma das penas. Luxemburgo terá de comparecer à Justiça Federal, no Rio, no dia 29, para explicar-se ao juiz. A denúncia contra o técnico foi motivada por provas obtidas pela Polícia Federal. Os policiais apresentaram certidões de nascimento e de batismo, além de boletins escolares, comprovando a irregularidade na data de nascimento. Em seu depoimento à CPI do Futebol, em novembro do ano passado, Luxemburgo admitiu a existência de documentos seus com duas datas de nascimentos diferentes e disse que a responsabilidade por isso é de seu pai (Sebastião), que já morreu.