Falso estraga-prazeres

Corinthians, sua invencibilidade irritante e os seus 47 pontos são a nova Geni do futebol brasileiro. Passada a surpresa pela campanha e gastas muitas linhas para explicar o sucesso do time de Carille, estamos agora na fase de culpar o futebol de resultado alvinegro pela desmoralização dos pontos corridos.

Lamento, mas a desmoralização dos pontos corridos não tem nada a ver com a vantagem corintiana. A análise simples e momentânea aponta para isso, claro. Mas, desde que a CBF, envolta em críticas e investigações de CPIs, resolveu abraçar de forma torta uma das ideias dos justiceiros e moralizadores da bola, foram muitas as desmoralizações.

Quem não se lembra de ano após ano de discussões sobre mala branca, mala preta e W.O. de corpo presente nas últimas rodadas? Quem não se lembra de “arbitragens amigas”? Aliás, arbitragem comprada também já desmoralizou o campeonato, lembram-se?

Agora a moda é apontar a campanha do Corinthians como causa da desesperança geral e irrestrita. Mais uma vez lamento, mas a desesperança está calçada em uma falta de planejamento danada dos envolvidos na disputa.

Sou uma das poucas vozes a favor dos mata-matas. Costumo ser massacrada cada vez que digo, escrevo e defendo que futebol é muito mais do que justiça ou regularidade. Isso não significa que eu não respeite e reconheça os argumentos de quem prefere a fórmula mais consagrada de campeonatos nacionais no mundo. Por isso repito: a desmoralização dos pontos corridos mora na falta de respeito de quem organiza e de quem ganha muito dinheiro com esse campeonato.

Não há matemática criativa que consiga abrigar 18 datas para os Estaduais, 38 outras para o Brasileiro, além de muitas para Copa do Brasil (até 12), Sul-Americana (até 10) e/ou Libertadores (14 até uma final – sem contar os mata-matas classificatórios para fase de grupos). Não há matemática criativa que consiga enrijecer músculos e dar fôlego para jogadores obrigados a jogar (e a ganhar) todos os jogos como se fossem “robocops”.

A desmoralização dos pontos corridos no Brasil está na total subordinação dos clubes às federações corruptas e caça-níqueis, que compram apoio em troca de poder e Estaduais inchados. Está nos fracos e afônicos sindicatos de atletas. Está na incompetência da CBF em organizar um calendário que não maltrate tanto a competitividade dos seus próprios torneios.

É inacreditável que até a seleção (da CBF) atrapalhe o campeonato. É a total desmoralização de uma competição que hoje tem um time disparado à frente, sim, mas que precisa ser preservada. Passou da hora de se reunir jogadores/treinadores/cartolas/patrocinadores para definirmos um calendário racional. Será o primeiro grande passo para a moralização.

FALÁCIA

Não existe um campeonato com 38 finais

Engana-se quem sustenta que o torneio de pontos corridos tem jogos iguais que valem 3 pontos. A matemática fria não considera crise, empenho, troca de técnicos, esperança, desesperança, torneios paralelos, janela de transferências e, claro, que uma vantagem construída no primeiro turno muda a estratégia dos clubes no segundo.

SUGESTÃO

Inverter o calendário ajudaria os clubes

Começássemos o ano com o Brasileiro. Teríamos times inteiros, reforçados (e não dizimados pela janela de transferência) e não abalados por crises geradas pelos Estaduais. É ideia para termos os times mais focados no principal torneio nacional. Estaduais no fim do ano serviriam para testes.