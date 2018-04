Falta de atitude é o problema do Bota Uma cena inusitada nesta quarta em Angra dos Reis (RJ) deu ao técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, a certeza de que o maior problema do elenco é a falta de atitude. No momento em que o time treinava finalização no campo de um hotel da cidade, um helicóptero se preparava para pousar ao lado do gramado. Os atletas, sob a ordem de um funcionário, correram para retirar uma das balizas, a fim de auxiliar o piloto do monomotor. A cena irritou Bonamigo, que pediu que os jogadores voltassem ao treino. A paralisação durou dez minutos. Restou ao helicóptero encontrar uma outra pista de pouso. Para o treinador, o grupo não poderia aceitar "passivamente" uma ordem para interromper o treino. "Isso refletiu falta de atitude do time", concluiu. Clássico - O lateral Ruy se recuperou de contusão na coxa direita, treinou nesta quarta em Angra dos Reis com o demais jogadores, mas não deve atuar no clássico contra o Vasco, domingo, no Maracanã. A tendência é que Márcio Gomes seja o escolhido, até porque o reserva imediato Rodrigo Fernandes vai cumprir suspensão automática. "Ainda estou sem confiança para jogar", declarou Ruy, que deve retornar à equipe no confronto contra o Paraná, adversário direito na luta para escapar da área de descenso do Campeonato Brasileiro.