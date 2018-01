Falta de bilhete adia viagem do Vasco A viagem que o time do Vasco da Gama faria nesta sexta-feira para o México, onde a equipe tem dois amistosos confirmados, acabou sendo adiada por problemas com as passagens. Ao chegar para o check-in, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Vasco teve uma surpresa desagradável: faltavam bilhetes para o trecho Miami-Cidade do México para aproximadamente 40% dos 19 jogadores (Romário incluído), que deveriam embarcar no vôo das 21 horas da United Airlines. De acordo com a assessoria do clube, a falha foi dos empresários mexicanos que contrataram os jogos. E esse não foi o primeiro problema da excursão. Ainda de acordo com a assessoria, os mexicanos já tinham deixado de pagar a cota do Vasco, o que deveria ter sido feito na segunda-feira passada. O primeiro jogo, com o Leon, está marcado para domingo. Depois, o Vasco deve jogar com o Monterrey.