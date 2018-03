Falta de campos atrapalha o Santos A falta de campos em bom estado para treinar podem atrapalhar os preparativos do Santos para o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista, domingo, contra o Corinthians. O técnico Geninho está tendo dificuldades para definir o local do treinamentos por causa do mau estado do gramado do Estádio Municipal "Novelli Júnior", de Itu. O campo do Ituano é a opção mais próxima do Hotel Fazenda Castelo Branco, em Sorocaba, onde a equipe está concentrada. Como não chove há 45 dias na região, a grama está ressequida e o chão, excessivamente duro, aumenta o risco de contusão. Geninho tentou transferir os treinos com bola para Sorocaba, mas não teve sucesso. O Estádio Municipal "Walter Ribeiro" está sendo utilizado pelas equipes do São Bento e do Atlético Sorocaba, que lideram a tabela de classificação na série A3 do Paulista. O uso intenso deixou o gramado em mau estado e criou restrições para a cessão para a equipe santista. O campo do Estrada, outra opção, também está impraticável. O treinador viu ainda alguns gramados particulares, mas todos estavam com problemas de conservação. A situação era muito diferente daquela encontrada quando a equipe concentrou-se na região para o clássico contra o Palmeiras, em março. "A falta de chuvas prejudicou muito a grama", disse. Enquanto o treinador, acompanhado pelo auxiliar Serginho, saía em busca de opções para os treinos, os jogadores divertiam-se passeando a cavalo no terreno do hotel. Paulo Almeida era um dos mais animados. "Eu era bom de cela quando criança." O meia Robert acompanhava os movimentos de Caio numa quadra de tênis. "Até que o cara leva jeito", brincava. Robert considerou acertada a decisão da comissão técnica de se concentrar no interior. "Os jogadores podem conversar mais e isso ajuda o entrosamento em campo." Ele acha que os dois jogos contra o Corinthians serão muito difíceis e sem favoritismo. "Estou confiante e espero ajudar o Santos." O técnico Geninho acabou por manter o treino de hoje à tarde no estádio de Itu. O mesmo gramado será usado nos dois treinos de amanhã, se ele não conseguir uma opção melhor. O treinador alertou os jogadores para serem cautelosos durante a movimentação, a fim de evitar as quedas. Geninho disse que só vai escalar o time na véspera do jogo. A equipe que vem sendo preparada para iniciar a partida é esta: Fábio Costa; Russo, Galván, Claudiomiro e Léo; Paulo Almeida, Rincón, Renato e Robert; Deivid e Dodô.