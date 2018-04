Falta de energia impede primeiro treino do Corinthians A forte chuva que caiu em São Paulo no início da tarde desta segunda-feira, e que ocasionou em queda de energia elétrica no Parque São Jorge, atrapalhou o primeiro dia de treino do Corinthians em 2010. O grupo se reapresentou às 16 horas, com Ronaldo e os reforços contratados (Roberto Carlos, Iarley, Ralf, Danilo e Tcheco), mas a falta de luz fez com que todos fossem dispensados sem realizar o trabalho físico que estava agendado. Alguns, como Edu e Paulo André, ainda arriscaram algumas pedaladas no escuro.