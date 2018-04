Falta de estrelas esvazia o Rio-SP Uma competição esvaziada. Reformulado para ser o marco da nova fase do futebol brasileiro, o Torneio Rio-São Paulo, a oito dias de seu início, agoniza. Em meio às velhas promessas de organização, os cartolas brasileiros ainda não descobriram uma fórmula para responder a uma questão simples: "Onde estão os craques, aqueles jogadores que atraem torcida e publicidade?" O cenário projetado é realmente frustrante. Os clubes mais tradicionais do País, sobretudo os paulistas, demonstram ações modestas nos bastidores. Nenhum nome de impacto foi anunciado. Aliás, o que se vê é exatamente o contrário. No lugar daqueles ídolos que, no mínimo, costumavam garantir boas bilheterias, aparece um apanhado de atletas desconhecidos. A maioria chega apenas para compor o grupo e servir de opção aos treinadores. Isso provoca uma situação inusitada e, até pouco tempo, inimaginável: a do treinador que chama mais a atenção do que os jogadores. É o que aconteceu, por exemplo, com os três grandes paulistas. No Palmeiras, a volta de Vanderlei Luxemburgo foi, até agora, a grande contratação do time para a temporada 2002. Como reforços foram anunciados Itamar, Jeovânio e Fernandes. Nada que tire suspiros da torcida. O mesmo acontece no Corinthians. Enquanto a volta de Vampeta ainda é negociada, todo o confete ficou para Carlos Alberto Parreira. Celso Roth no Santos também despertou mais atenção do que a chegada do zagueiro Odvan. Outra conseqüência negativa é na parte comercial. Sem estrelas no campo, vender o torneio fica mais complicado. De acordo com o novo contrato firmado entre a Rede Globo e a Liga Rio-São Paulo, foi estipulado que a emissora carioca vai pagar R$ 65 milhões para cada uma das edições do campeonato nos próximos três anos. Até então, o valor era de R$ 96 milhões. Receita - Apontar uma explicação para a falta de craques no futebol não é tarefa das mais fáceis. Algumas são óbvias, como a falta de recursos financeiros dos clubes. Com dirigentes amadores e, conseqüentemente, sem credibilidade, os possíveis investidores se mantêm distantes. "É preciso reformular a fundo", afirmou o empresário de jogadores Cláudio Guadagno. "O amadorismo dos dirigentes interfere diretamente nas categorias de base, onde existe uma cultura de interromper prematuramente o desenvolvimento por causa de negociações."