Falta de gols gera mudanças no Náutico A falta de gols no quadrangular final da Série B deverá provocar mudanças no time. No meio-de-campo, Miltinho poderá ganhar o lugar de Danilo ou David e, no ataque, Paulo Ramos pode substituir Romualdo. O zagueiro Batata, que volta de suspensão, está confirmado. Santa Cruz - O técnico Givanildo Oliveira escalou o time com três zagueiros no primeiro treino coletivo, nesta quarta-feira. Mesmo com a volta do capitão Carlinhos Paulista, o reserva Adriano, que o substituiu contra o Náutico, no último domingo, poderá ser mantido entre os titulares.