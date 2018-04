Falta de gols não preocupa técnico do Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Bernd Schuster, garante que não está preocupado com a recente falta de gols da equipe, após o empate por 0 a 0 com o Olympiakos pelo Grupo C da Liga dos Campeões, na terça-feira. O Real dominou o jogo, criou 12 chances claras de marcar, mas não conseguiu superar o veterano goleiro Antonis Nikopolidis, que estava em noite inspirada. Quando não foi o goleiro, a trave impediu o gol do Real. "Estávamos totalmente no controle de um jogo muito difícil. A cada minuto esperávamos que um gol acontecesse, mas nossa posse não se traduziu em gols", disse o treinador alemão a repórteres. "Não estou preocupado com nossa falta de gols. Tivemos muitas chances, acertamos a trave duas vezes, e o goleiro do Olympiakos fez boas defesas." O Real, que lidera o grupo com oito pontos, três a mais que Olympiakos e Lazio, foi para a partida desfalcado do zagueiro Christoph Metzelder e do meia Guti, que sofreu uma lesão na derrota por 2 a 0 para o Sevilla no fim de semana. "Algumas vezes eu senti falta do Guti em campo", admitiu Schuster. O meia-atacante Wesley Sneijder, entretanto, que foi o melhor jogador do Real em campo, lamentou as oportunidades desperdiçadas. "Tivemos muitas chances, especialmente no primeiro tempo, e tínhamos que ter marcado pelo menos um gol", disse o holandês.