Falta de gols preocupa Guarani O Guarani tem o pior ataque do Campeonato Paulista, com apenas sete gols, e este desempenho negativo tem tirado o sono do técnico Jair Picerni. Ele já não esconde sua irritação pela falta de gols e, principalmente, pela carência de especialistas para a posição. "O que falta é aquele homem que empurra a bola para as redes. E isso ai não tem mais, né?", diz Picerni, em tom de clara irritação. O técnico tem agido desta forma nas entrevistas após os jogos, mesmo porque parece desconsolado com todas as alternativas testadas até agora. Já foram testados os centroavantes Evandro Roncatto e Nilson Sergipano, bem como fora usados como atacantes Cidimar, Catatau e até os garotos Adam e Williams. Mas ninguém resolveu. A falta de produtividade do ataque tem prejudicado o time na somatória de pontos, mesmo porque tem sido bom o rendimento da defesa, que sofreu apenas 10 gols. O exemplo aconteceu domingo, quando o time campineiro perdeu para o Mogi Mirim, por 1 a 0. A derrota deixou o Guarani com nove pontos, na 13ª posição. Picerni vai comandar um coletivo nesta terça-feira à tarde para confirmar a escalação para o jogo diante do Paulista, quarta-feira, no Brinco de Ouro. O zagueiro Juninho, machucado, está vetado e pode forçar a volta do esquema 4-4-2.