Falta de gols preocupa o São Caetano O São Caetano segue confiante em conquistar uma das quatro vagas à Taça Libertadores da América do próximo ano. Em sexto lugar, com 68 pontos ganhos, o time do ABC Paulista tem no seu desempenho no Campeonato Brasileiro setores bem distintos. O time se vangloria de ter a melhor defesa de toda a competição, com menos de um gol sofrido por jogo. Em 42 partidas até agora, o goleiro Silvio Luiz sofreu apenas 33 gols. O líder Cruzeiro vem em seguida, mas bem distante, com 43 gols tomados até agora. Se os zagueiros estão dando conta do recado, os atacantes já não estão tendo a mesma qualidade. O ataque do time do técnico Tite só não é pior que o Grêmio. Com 45 gols marcados, tem dois a mais que os gaúchos, lanterna do Brasileiro e que luta de todas as maneiras para não cair para a Segunda Divisão. "O São Caetano é um time de muita pegada, e por isso não toma gols. O mais importante é que estamos conseguindo as vitórias e nos aproximando da vaga para a Libertadores do próximo ano", explicou o técnico Tite. O time continua treinando embora seu próximo jogo esteja marcado para dia 23 de novembro, contra o Goiás, no ABC.