Falta de gols preocupa Real Madrid O Real Madrid enfrenta o Athletic Bilbao neste sábado, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, disposto a provar que já ficou para trás a crise, que culminou com a saída do técnico José Antonio Camacho. Mariano García Remón chegou e conseguiu um bom resultado logo em sua estréia - 1 a 0 sobre o Osasuna. O novo treinador, no entanto, tem motivos de sobra para se preocupar. O maior problema é a falta de gols. Até agora, a equipe fez somente três no Campeonato Espanhol. Para complicar, apenas um foi marcado com bola rolando. Os outros dois só saíram graças à pontaria certeira nas faltas de Beckham. No mesmo período, na temporada anterior, o time já havia feito 13 e Raúl e Ronaldo haviam marcado três vezes cada um - na atual temporada, o brasileiro marcou somente um e Raúl ainda está devendo o seu. O treinador contou: "É preocupante ter marcado poucos gols. Temos de continuar nos defendendo bem e marcar mais gols para acabar com essa mentalidade de que somos um time defensivo." Garcia Remón só não quer que a equipe perca o equilíbrio entre defesa e ataque. "O segredo é defender e atacar com bastante gente. Esse é o ?abc? do futebol." Além da falta de gols, o técnico quebra a cabeça para superar os problemas de contusão. Não bastasse a de Zidane, o substituto Solari também se machucou e ficará parado nas próximas três semanas. Assim, ele estuda as possibilidades para fechar o lado esquerdo do meio-de-campo do ?Dream Team?. Raúl pode ser recuado do ataque para a meia. Assim, Morientes ganharia um lugar ao lado de Ronaldo - Owen também se recupera de uma lesão muscular. Outra alternativa seria o retorno de Guti, mais acostumado com a posição. Outros jogos deste sábado: Atlético de Madrid x Villarreal e La Coruña x Betis.