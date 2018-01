Falta de gols preocupa São Caetano O invicto São Caetano ainda não encontrou a melhor formação dentro do Campeonato Brasileiro. Para alguns, a invencibilidade prova que o esquema e o sistema de marcação têm funcionado, mas mostra a deficiência ofensiva. Talvez este dado explique o jejum de gols do atacante Adhemar, que não marca há quase dois meses. O seu último gol saiu no dia 23 de fevereiro, na goleada de 5 a 1 sobre o Marília, ainda no Campeonato Paulista. A falta de gols, com certeza, deixa incomodado o maior artilheiro do clube, com 54 gols em 150 jogos. "É claro que a gente não gosta de ficar sem marcar. Mas estou correndo para quebrar este jejum e ajudar o time a vencer de novo", diz, o atacante que continua servindo os companheiros e perigoso nas cobranças de falta. Enquanto Adhemar tenta se livrar da sina de não marcar gols, o time busca uma resposta para as vaias da torcida. Até o capitão Dininho saiu em defesa dos companheiros e do técnico Mário Sérgio: "A torcida atrapalha criticando o Mário (Sérgio) de forma injusta". O volante Marco Aurélio vai mais além ao dizer "que é melhor estes torcedores nem voltarem ao estádio". Mário Sérgio, o mais visado, é o mais tranqüilo: "Não se leva em conta o que fala bêbado". O elenco voltou aos treinos nesta terça-feira cedo, agora, visando o jogo contra o Vasco da Gama, domingo, às 18 horas, em São Januário. O único desfalque é Marco Aurélio, suspenso com três cartões amarelos. Zé Carlos, com leve entorse, não deve ser problema. O São Caetano tem sete pontos e ocupa a 11ª posição na tabela de classificação.