Falta de gols preocupa Zetti no Guarani Embora não demonstre preocupação em ocupar a 18ª posição no Campeonato Brasileiro, o técnico Zetti, reconhece que o Guarani precisa buscar alternativas para chegar nas redes adversárias. O ataque bugrino é o segundo pior da competição, com apenas nove gols marcados, um a mais do que o Coritiba. O técnico revela que o maior problema da equipe é a falta de jogadas para as finalizações. Por enquanto, a artilharia do Guarani é liderada por Viola, com quatro gols, seguido pelo meia Alexandre, com três. Jônatas, destaque do time, e Netinho marcara os outros dois gols do time que sofreu 12 e tem, portanto, saldo negativo de três. Zetti continua apostando no entrosamento como arma para superar os adversários. Ele não deverá promover nenhuma alteração no jogo diante do Atlético Mineiro, sábado, às 18 horas, no Brinco de Ouro. Será a mesma formação que perdeu para o Santos, por 2 a 1, no Pacaembu.