Falta de interesse é o principal problema no Botafogo

Corinthians que abra os olhos. No sábado, o Botafogo enfrenta um dos piores times do Campeonato Brasileiro: o Paraná, 18.º colocado com 41 pontos, no Maracanã. No entanto, a balança poderá pender a favor dos paranaenses, uma vez que ao time carioca não resta sequer o sonho da Libertadores, depois do empate contra o América-RN, enquanto o Paraná viu ressurgir a possibilidade de permanência na Série A, com sete pontos conquistados dos últimos nove possíveis, que o colocaram a um ponto do Corinthians, que está uma colocação acima da linha de corte para a Série B. Jogadores e comissão técnica botafoguenses demonstram um certo desinteresse pelo jogo ao já fazerem balanços da temporada que se encerra e prognósticos para o ano vindouro. "O ano tinha tudo para ser excelente. Os erros que cometemos servirão de aprendizado para o ano que vem", avaliou o volante Túlio, ele mesmo um dos motivos da virada negativa do clube. Então líder do campeonato, o Botafogo perdeu para o São Paulo, e o meia chutou o rosto do atacante Leandro do São Paulo, caído ao chão, e foi suspenso por 120 dias. Com a redução da pena, voltou contra o Cruzeiro, depois de cumprir 62 dias de afastamento. "Precisamos pensar em 2008 a partir de agora." O técnico Cuca deverá inclusive poupar alguns jogadores, de acordo com o planejamento para o ano que vem. Zé Roberto, por exemplo, já negociado para o Schalke 04, pode ceder espaço para o treinador fazer experiências. "Por mim, escalo o Zé, mas vai depender da diretoria", admite Cuca. "Vamos fazer o melhor e buscar três vitórias". Um discurso que soa cada vez mais como retórica. Azar dos que lutam para não cair.