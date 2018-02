Falta de regularidade preocupa São Paulo Após conquistar o título da Libertadores, o São Paulo apresentou uma natural queda de produção, que o fez cair até a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Aos poucos, o time se recuperou, obteve seis vitórias nos últimos nove jogos e parece ter afastado o fantasma do descenso. Mas um problema persiste e preocupa o técnico Paulo Autuori: a falta de regularidade da equipe. Em várias partidas que disputou recentemente, o São Paulo começa bem, mas permite a reação do adversário, como ficou claro na suada vitória sobre a Ponte Preta, por 3 a 2, na última terça-feira. ?Fizemos um primeiro tempo muito bom e poderíamos ter matado o jogo, mas erramos?, afirmou o técnico Paulo Autuori. ?Não estamos conseguindo manter o ritmo durante o jogo todo?, admitiu o atacante Christian, que fez na terça o 7º gol em 10 jogos pelo São Paulo. ?O Autuori tem nos alertado sobre isso, está faltando concentração da nossa parte.? Time - O lateral-direito Cicinho, que estava na seleção brasileira, e o zagueiro Lugano, que defendeu o Uruguai pelas Eliminatórias, serão os reforços para o jogo contra o Flamengo, domingo, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio. Já o zagueiro Fabão, expulso diante da Ponte Preta, irá cumprir suspensão. Edcarlos e Lugano formarão a defesa. E como o meia Danilo recebeu o terceiro cartão amarelo, o volante Renan pode ser mantido no meio-campo, ao lado de Josué, Mineiro e Souza.