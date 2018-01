Falta de telão revolta torcedores Centenas de são-paulinos chegaram à Avenida Paulista na esperança de assistir ao jogo contra o Atlético-PR em telões, mas acabaram frustrados. Quando a decisão começou, nenhum telão instalado estava transmitindo a final. Revoltados, muitos torcedores protestaram e tentaram atingir os telões existentes com rojões. Outros optaram por uma atitude diferente: correram para os bares da região que tinham televisões sintonizadas no duelo do Morumbi.