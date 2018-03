Falta de treino: a desculpa de Kaká O meia Kaká saiu frustrado do gramado do Defensores del Chaco, em Assunção, após o empate sem gols do Brasil diante do Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Segundo o jogador do Milan, a falta de treinamento foi a principal causa para o fraco desempenho da seleção. ?A gente teve um dia de treino, ainda assim, foi meia hora. Esse é o maior problema?, disse. Kaká lembrou que com tão pouco tempo para treinamento não é possível se cobrar um desempenho melhor. ?Não se pode esperar que a gente tenha a mesmo rendimento apresentado nos clubes. É preciso ter paciência?, acrescentou. Apesar das justificativas, ele admite que saiu de campo um pouco frustrado. ?A gente sai com a sensação de que poderia ter vencido, se tivesse criado um pouquinho mais de oportunidades. Se a gente tivesse imposto o nosso ritmo poderia saier daqui com uma vitória?, finalizou.