Falta de vitória em casa incomoda Paulista Depois de duas vitórias fora de casa contra Joinville e Caxias, o Paulista espera voltar a vencer no estádio Jaime Cintra. Até agora, no Campeonato Brasileiro da Série B, o time do técnico Zetti só ganhou do Mogi Mirim, ainda na primeira rodada da competição, dia 26 de abril. Depois disso foram apenas empates contra Remo, América-MG e Náutico. Para manter esta invencibilidade de quatro jogos, o treinador já prepara a equipe que enfrenta o Avaí na próxima terça-feira. As novidades devem ser as voltas do goleiro Buzetto, que se recupera de uma torção no tornozelo, e o lateral-direito Luís Paulo, que cumpriu suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo. A inesperada contusão de Buzetto precipitou a estréia do goleiro Rafael, de apenas 18 anos, na vitória de 2 a 1 sobre o Caxias. "O menino foi bem e não teve culpa no gol sofrido", avaliou Zetti, lembrando que Rafael é filho de Bracalli, treinador de goleiros.