Falta de vitórias preocupa o Botafogo O período de quatro partidas sem vitória está preocupando a comissão técnica e os jogadores do Botafogo. Até agora, foram dois jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro e o Alvinegro perdeu na estréia para o Vila Nova-GO e empatou com o Avaí-SC, em casa. Antes, foi derrotado duas vezes pelo Goiás, pela Copa do Brasil. O técnico Levir Culpi considera que o time vem atuando bem nos últimos jogos, mas que está pecando nas finalizações. Ele não descarta a hipótese de mudança do esquema 4-5-1 para o 3-5-2 ou para o 4-4-2. "Posso fazer modificações. Porém, não quero mexer muito na base", afirmou o treinador. Caso opte pela mudança, a dupla de ataque deve ser formada por Dill e Leandrão. REFORÇO - Nesta segunda-feira, a diretoria do Botafogo anunciou a contratação do meia Teti, que disputou o último Campeonato Carioca pelo Cabofriense. O jogador chega ao Alvinegro como mais uma opção para Levir escalar o meio-de-campo na luta para retornar à Primeira Divisão do Brasileiro.