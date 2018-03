Falta fôlego para Fellype Gabriel Assim que estreou na equipe profissional do Flamengo no início da temporada, o meia Fellype Gabriel, de 19 anos, teve enjôos por três vezes durante jogos do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil e foi substituído. Depois desses episódios procurou apoio médico e psicológico e nunca mais passou mal dentro de campo, mas se queixa agora de falta de fôlego. No esquema do técnico Celso Roth, ele não pode se descuidar da marcação e, com a posse de bola, tem de ser criativo. Por isso, sente-se cansado no fim dos jogos e reclama. "Tenho que correr atrás e ainda ter fôlego para chegar à frente. Não é mole. Por isso, conversei com o treinador. Canso muito e na hora de puxar os contra-ataques falta gás", declarou Fellype Gabriel, que vai ser titular no confronto de domingo, contra o São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.