Falta polêmica teve teste em Campinas A vitória por 4 a 2 sobre o Palmeiras na tarde deste domingo, pelo Campeonato Paulista, ficou em segundo plano nos vestiários do União Barbarense. O técnico do União, Paulo Comelli, contou como teve a idéia de trabalhar a jogada de falta que terminou no primeiro gol do União. "Um árbitro amigo meu deu a dica e nós começamos a ensaiar esse tipo de jogada no União. Hoje deu certo. Como todo mundo viu, foi uma coisa planejada, treinada". A jogada que abriu o caminho para a vitória foi uma polêmica cobrança de falta, aos 35 minutos do primeiro tempo. Como se fosse uma jogada ensaiada, Batata permaneceu o tempo todo com o pé sobre a bola, até que o árbitro Rodrigo Martins Cintra apitasse autorizando a cobrança. Emerson tocou para si mesmo e fez o gol. No jogo anterior, contra o Guarani, a mesma jogada foi tentada mas não deu certo porque Émerson se precipitou, rolando a bola com a mão, recebendo o cartão amarelo. "Naquela partida a jogada virou até motivo de chacota mas eu sabia que uma hora ela iria dar certo", aponta Comelli. De sua parte, Gílson Batata ainda contou que antes da partida chegou a consultar o árbitro sobre a jogada. "Cheguei até ele e disse: professor, a regra mudou. Vou fazer essa jogada. Tudo bem? Ele disse que sim. E eu fiz".