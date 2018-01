Faltou capricho nas finalizações, diz Ganso após empate por 0 a 0

Para o meia Ganso, o São Paulo poderia ter caprichado mais nas finalizações no empate por 0 a 0 contra o Joinville, em partida realizada na noite desta quarta-feira, em Santa Catarina. O São Paulo fez um bom primeiro tempo, teve uma chance clara desperdiçada por Michel Bastos e ainda acertou o travessão com Wilder Guisaio, mas permitiu que o adversário crescesse no segundo tempo. O Joinville acertou duas bolas na trave e pressionou muito no segundo tempo.

"O jogo foi equilibrado. No segundo tempo, o Joinville subiu e nós tivemos o contra-ataque. Faltou capricho na hora de definir, poderíamos ter saído de campo com a vitória", disse o camisa 10.

O lateral-direito Bruno também viu equilíbrio no empate, que encerrou a série de duas vitórias consecutivas da equipe. "Empatar aqui não é ruim, mas poderíamos ter saído com a vitória. Pecamos em alguns detalhes que poderiam ter feito a diferença", disse o defensor.

Depois de ter de montar a equipe com dez desfalques em Santa Catarina, Osorio terá ainda mais dificuldades contra o Inter, sábado, no Morumbi. Pato, Thiago Mendes e Wesley levaram o terceiro cartão amarelo e serão novos desfalques.

Existe a possibilidade de retorno de Rogério Ceni, Lucão, Luiz Eduardo e Carlinhos, que estão machucados. Além disso, a diretoria corre para regularizar a documentação do atacante Rogério no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Hudson cumpriu suspensão e volta à equipe.