Faltou oxigênio para Ronaldo O atacante Ronaldinho culpou a altitude de 2.860m da cidade de Quito pela derrota da Seleção Brasileira, 1 a 0, contra o Equador, nesta quarta-feira à noite. O brasileiro revelou que passou mal no primeiro tempo e teve de usar oxigênio no intervalo do jogo para poder voltar para o segundo tempo. "Nosso time sentiu a altitude. Faltava ar para respirarmos", disse o jogador do Real Madrid. "Espero que as autoriades possam acabar com esses jogos na altitude. O Equador tem 16 pontos, conquistou estes pontos jogando na altitude. Ficamos com o prejuízo." O atacante revelou que no intervalo do jogo passou e mal e teve de usar oxigênio. "No intervalo eu fiquei com dor de cabeça, senti náuseas. Usei oxigênio por cinco minutos e dei uma melhorada. Quando voltamos para o segundo tempo foi o mesmo problema." Ronaldinho foi um dos poucos jogadores brasileiros que falaram após a derrota. Como sempre, muito tumulto na saída da delegação dos vestiários. O Fenômeno disse, porém, que, mesmo não se sentindo bem, jamais pediria ao técnico Carlos Alberto Parreira para ser substituído. "Quando eu entro em campo é para entregar tudo pela Seleção. Mas, o resultado positivo não foi possível", comentou Ronaldinho. Para ele, um outro fator responsável pela péssima atuação do Brasil foi o fato de o elenco ter se deslocado de uma cidade a outra antes da partida (de Quayaquil para Quito). "Dois dias de preparação para o jogo foi pouco. Não deu tempo para recuperação. Passamos por uma situação muito difícil." Apesar da perda da invencibilidade da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, Ronaldinho acredita que não é motivo para desespero. "Até porque a nossa situação não é nada desesperadora. Classificam-se os quatro", lembrou. "Espero que não aconteça o mesmo do que antes da Copa de 2002 (o Brasil se classificou apenas na última rodada, depois de bater a Venezuela por 3 a 0)." Porém, o atacante não mostrou muita preocupação caso isso aconteça. "Se no final ficarmos com o título como em 2002, tudo bem." Ronaldinho confirmou ainda que adiou o casamento com Daniela Cicarelli para o dia 14 de fevereiro. "O Real Madrid complicou a minha vida. Marcou um amistoso para o dia 4 de janeiro, e fui obrigado a mudar a data do casamento." Já o capitão Cafu garantiu que a altitude não pode servir de desculpa para a derrota do Brasil. "Não interferiu em quase nada, só a bola é que correu muito. Nós criamos muitas oportunidades de gols e não marcamos. Eles deram dois chutes e marcaram um gol", comentou Cafu. O lateral-direito disse ainda que a maioria dos jogadores não sentiu os efeitos da altitude de Quito. "Ninguém passou mal, só o Ronaldo teve de usar o oxigênio. Ele sofreu no intervalo. Os outros, não." Cafu disse que perder a invencibilidade nas Eliminatórias não foi o fim do mundo. "Perder a invencibilidade não pode influenciar de jeito nenhum na campanha nas Eliminatórias. É claro que todo mundo ficou chateado com a derrota. O importante é garantir a vaga na Copa."