Faltou saúde para a seleção, diz Parreira Foi simples a forma como o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, explicou a eliminação da equipe da Copa das Confederações. Segundo o treinador, "faltou saúde" para seu time. "Nós tivemos nossa melhor atuação nessa competição, sobretudo no primeiro tempo", afirmou. "Acontece que já aos 40 minutos começamos a perceber que o ritmo estava caindo e, no segundo tempo, os atletas não suportaram. A rotina de jogos a cada dois dias pesou muito." Apesar da frustração, Parreira considerou a partida "interessante". O adjetivo, de acordo com ele, se deveu às oportunidades criadas pelos brasileiros. "Poderíamos ter definido o jogo em quatro chances, mas não fizemos. Foi uma pena que em nosso melhor jogo tenha havido essa eliminação", lamentou. Parreira ficou irritado ao ser questionado se a derrota abalaria o prestígio do futebol brasileiro. "Preciso responder a isso?" O sentimento que prevalecia entre os jogadores era o de ter desperdiçado a chance da vida. Os novatos, por exemplo, queriam aproveitar a oportunidade para tentar conseguir dois objetivos: uma vaga no time que vai iniciar a disputa das Eliminatórias e, quem sabe, contrato com um clube europeu. "Infelizmente nessa estréia o resultado final não foi o melhor, mas espero poder ter outras chances", dizia o corintiano Gil. Vitorioso - Para o treinador turco, Senol Gunes, que passou boa parte do tempo negando a existência de uma rixa com Parreira por causa de uma final do campeonato daquele país, disputado em 1995, não houve revanche. "Não entrei no campo com esse espírito. Não houve revanche pessoal, mesmo porque admiro muito o Parreira, nem por causa dos resultados da Copa do Mundo", garantiu.