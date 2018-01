Família de Lúcio torce pelo Santa Cruz Para o lateral-esquerdo Lúcio, o Santa Cruz é um velho conhecido. O jogador cresceu em Olinda, cidade vizinha a Recife, vendo o pai vibrar com o clube pernambucano. Mas garante que nunca foi torcedor do adversário de sábado. ?O amor pelo Santa vem de família, mas eu nunca torci pelo clube. Lembro que o meu pai, que infelizmente já faleceu, ia muito aos jogos no estádio do Arruda. Eu sempre ficava em casa.? Leia mais no Jornal da Tarde