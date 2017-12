Família de Maradona pede saída da imprensa A família de Maradona pediu nesta terça-feira a retirada dos jornalistas que fazem plantão permanente nas imediações da clínica onde o ex-jogador está internado desde domingo, na localidade de Ituzaingó, na zona oeste da Grande Buenos Aires. A família evoca ?razões humanitárias? e solicita que ?todos os meios de imprensa que se encontram de plantão na clínica se retirem do local". Por intermédio dos advogados Roberto Damboriana e Oscar Moyano, os familiares justificam o pedido argumentando que o assédio de jornalistas e curiosos impede o desenvolvimento normal dos trabalhos na clínica, ?atrapalhando não só a recuperação de Diego mas a de outros pacientes que estão internados nesse local". Maradona foi transferido no domingo passado da Clínica Suizo-Argentina para o centro de reabilitação para dependentes de drogas. Segundo fontes no centro, o jogador vem dando muito trabalho a funcionários. Muito irritado, ele voltou a pedir hoje que seja levado para Cuba - onde diz que pretende continuar o tratamento.