Família de Robinho não pára de crescer Conhecer o avô por parte de mãe foi uma alegria diferente que Robinho viveu no palco do Programa do Faustão da Rede Globo, domingo, no Jardim Botânico, no Rio. ?Foi o melhor presente que a minha mãe poderia receber no dia dela. Fiquei contente por ela e por ter conhecido o meu avô.? O jovem atacante do Santos disse isso ontem à tarde, ao chegar ao Centro de Treinamentos Rei Pelé. O acontecimento, porém, não vai alterar em nada a sua vida, porque não faz parte de seus planos levar para Santos parentes que moram na Bahia. Leia mais no Jornal da Tarde